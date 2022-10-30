Разин: «Один раз меня практически уволили, через год «носили на руках»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями от работы в Череповце.

«Ровно четыре года назад я приехал в Череповец.

Как же быстро летит время! Были взлеты и падения. Рекордные серии (9 побед подряд, 19 игр с очками), и «страшные» неудачи (10 поражений подряд). Один раз меня практически уволили, через год «носили на руках». На меня показывали пальцем, и спрашивали: «Когда же начнем выигрывать?» — теперь многие берут автограф, и фотографируются.

Каждый день, каждую игру надо доказывать, что ты лучший. Изо дня в день, от тренировки до тренировки, от игры до игры, думаешь, как сделать команду лучше. Это жизнь, и это кайф!» - написал Разин в Telegram-канале.