Многолетний партнер Шипачева рассказал, в чем его феномен

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в интервью «СЭ» рассказал о своем бывшем партнере, так же, как и он, воспитаннике «Северстали» Вадиме Шипачеве.

— Все считают, что он сильнейший центр в КХЛ на данный момент. Это факт. Я думаю, что в этом и заключается феномен. Вадик не только играет в хоккей, он себя модернизирует постоянно: смотрит видео, разбирает, он этим живет. Плюс он мастер — попробуй передачу отдать, как он отдает. Все в совокупности: любовь к хоккею, мастерство, желание становиться лучше и работать над собой. Поэтому он и не стареет.

5 мая стало известно об обмене 35-летнего Шипачева и защитника Вячеслава Войнова в «Ак Барс» на денежную компенсацию в «Динамо». Контракты игроков с казанским клубом действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.