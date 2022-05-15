Кагарлицкий рассказал, почему не поехал в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в интервью «СЭ» объяснил, почему не стал пробовать начать карьеру в НХЛ.

— Для себя было желание когда-нибудь поехать попробовать в НХЛ сыграть?

— Меня особо никогда туда не звали. Конкретных предложений не было, был один вариант уехать, когда я поехал в СКА, не одно даже, а несколько предложений, но я в итоге ни с кем не разговаривал, потому что думал еще, что в «Динамо» останусь. И не хотелось ехать уже в этом возрасте: жена, ребенок, собака. Я понимал, что мне там никто ничего не гарантирует, не хотелось себя испытывать.

— Нет сожалений по этому поводу?

— Нет, абсолютно. Я не уверен, что заиграл бы там. Да, если бы пораньше, и я был помоложе, был бы другой склад ума. А мне уже было под тридцать. Здесь было достаточно предложений. Не хотелось кардинально менять жизнь. Многие ребята на деле видят в НХЛ не то, что хотели бы.