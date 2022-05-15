Кагарлицкий высказался о партнере по «Ак Барсу»: «Кому-то он может показаться офигевшим»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в интервью «СЭ» рассказал о сложностях характера своего партнера по команде Артема Галимова.

— Знаю, что вы хорошо общаетесь с Артемом Галимовым. Со стороны он выглядит разгильдяем.

— Мне он очень импонирует как человек. Он парень не для всех, не со всеми будет общаться, кому-то может показаться офигевшим, эгоцентричным. По мне он очень клевый парень, мы хорошо общаемся.

Он был дедом Морозом у нас, к ребенку приходил, посидели, посмеялись. Я верю в него, верю, что очень много покажет в следующем году, думаю, что он выйдет на новый уровень. Да, были моменты разные, мы много общались в сезоне, там больше психология сказывалась, что-то не пошло у него. А так, думаю, что будет все хорошо.