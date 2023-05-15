ФХР рассмотрит возможность проведения матча национальной команды в Самарской области

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Самарская область достойна того, чтобы увидеть вживую матчи хоккейной национальной команды.

«Я искренне благодарен Дмитрию Азарову за то, что он уделяет много внимания развитию хоккея в Самарской области. Благодаря усилиям губернатора регион добивается успехов на очень важных направлениях, например, в развитии инфраструктуры. Сейчас мы открывали Кубок Третьяка в новом шикарном дворце. На его месте совсем недавно была старенькая арена, на лед которой я выходил еще во времена своей игровой карьеры. Дмитрий Игоревич несколько лет назад пообещал, что будет новый стадион, и сдержал слово. При поддержке ФХР область привлекла к проекту еще и федеральное финансирование. В Самарской области очень качественная вертикаль подготовки хоккеистов, обширная система детско-юношеских соревнований. Например, Кубок Третьяка проходит в регионе уже более 15 лет. Я пообещал Дмитрию Азарову, что ФХР обязательно рассмотрит такую возможность. Регион достоин того, чтобы увидеть матчи российской сборной вживую», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он также заявил, что ФХР всегда выступала за то, чтобы хоккейные регионы России были как можно шире представлены на высшем уровне клубных соревнований.

«Представители ФХР голосовали за возвращение «Лады» в Континентальную хоккейную лигу на совете директоров. Губернатор поблагодарил за всестороннюю поддержку. Взаимодействие в этих вопросах очень важно, глава региона заверил, что процесс подготовки хоккеистов будет идти еще активнее. В том числе с использованием тех передовых методик тренерской и учебной работы, которые разработаны в ФХР», — добавил Третьяк.

Третьяк вместе с губернатором области Дмитрием Азаровым открыли в Самаре соревнования на Кубок Третьяка для команд 2012 года рождения и во время рабочей встречи обсудили вопросы развития хоккея в регионе, взаимодействие области с федерацией во всех аспектах этого процесса. Глава ФХР вручил Азарову почетный знак «За верность хоккею».

Сборная «Россия 25» (средний возраст команды 25 лет) в начале мая провела матчи против сборной Белоруссии в Челябинске, Красноярске и Туле.