Елесин назвал неудовлетворительными итоги сезона для ХК «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин заявил, что ярославскому клубу не хватило опыта и хладнокровия в плей-офф КХЛ, поэтому итоги сезона для команды можно назвать неудовлетворительными.
«Считаю итоги сезона неудовлетворительными, мы не выполнили свою задачу. Что касается личных итогов, то все привязывается к команде, если команда проигрывает, абсолютно неважно, как ты сыграл. Наверное, в плей-офф нам не хватило хладнокровия и опыта, но у нас был очень хороший соперник, мы будем развиваться и расти дальше. Мы будем расти, добавлять в тех компонентах, которые у нас не очень получались. Конечно, Кубок Гагарина является нашей главной задачей», — приводит слова Елесина ТАСС.
В прошедшем сезоне КХЛ ярославцы в регулярном чемпионате заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 68 матчах. В плей-офф «Локомотив» дошел до второго раунда, где в семи матчах уступил будущему победителю турнира московскому ЦСКА.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3