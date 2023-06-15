Фетисов рассказал об отношении к перекрестному плей-офф в КХЛ: «Ничего против не имею»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о системе перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Считаю, можно попробовать. Просто это может быть более затратно. Мы же понимаем, что для болельщиков более привлекательны соседские дерби. Но надо попробовать и посмотреть, какой эффект даст перекрестный плей-офф. Посмотрим, как это будет проходить в реальности. Ничего против не имею. Единственное, что надо учитывать, затраты по перемещению», — сказал Фетисов «СЭ».

В мае 2023 года КХЛ утвердила систему перекрестного плей-офф на сезон-2023/24. Со второго раунда Кубка Гагарина команды разделятся на две группы по 4 команды. В каждую из групп попадут по две команды из Восточной и Западной конференции.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая команда Востока и третья команда Запада. Во второй группе первая по посеву команда Востока встретится с четвертой командой Запада, а третья команда Востока — со второй командой Запада.