Фетисов: «Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о связи хоккея и космоса в России.

«Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции! Это непростая история. Не случайно в свое время мы приняли решение сделать главным призом КХЛ Кубок Гагарина. Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы в хоккее и космосе», — сказал Фетисов «СЭ».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который совершил космический полет вокруг Земли. Именно это событие и легло в основу Дня космонавтики, который отмечается в России в апреле.