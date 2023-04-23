Матчи Кубка Гагарина-2023 посетили более 701 тысячи болельщиков — это новый рекорд КХЛ

Матчи Кубка Гагарина-2023 посетили 701 825 болельщиков, сообщает Telegram-канал КХЛ.

Это является новым рекордом лиги. Всего в нынешнем сезоне состоялось 84 матча плей-офф и пройдет как минимум еще один — в финальной серии ЦСКА — «Ак Барс» счет 3-1.

Предыдущий рекорд посещаемости матчей Кубка Гагарина в одном сезоне был установлен в 2011 году. Тогда на 86 игр плей-офф суммарно пришли 696 169 зрителей.