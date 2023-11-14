Федоров — о победе над «Нефтехимиком»: «Соперник предложил очень хорошую игру»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).
«Хорошие скорости, соперник предложил очень хорошую игру. Они играли без ошибок в средней зоне, было сложно преодолевать все эти метры, чтобы сыграть в атаке. Тем не менее, нашли решение этих вопросов. Хорошо провели первый период и второй, третий период не в зачет, не все получилось. Соперник добавил, мы, к сожалению, не смогли понять, что нужно играть все 60 минут. Тем не менее, команду с победой, молодцы. Шаг в правильном направлении. Болельщикам спасибо за поддержку», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.
ЦСКА прервал серию из трех поражений. Команда набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».
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|14
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|30
|8
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|13
|15
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|9
|Сочи
|30
|12
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|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
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|Витязь
|30
|9
|21
|22
|14.11
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|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
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|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
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|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
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Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -