Федоров — о победе над «Нефтехимиком»: «Соперник предложил очень хорошую игру»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).

«Хорошие скорости, соперник предложил очень хорошую игру. Они играли без ошибок в средней зоне, было сложно преодолевать все эти метры, чтобы сыграть в атаке. Тем не менее, нашли решение этих вопросов. Хорошо провели первый период и второй, третий период не в зачет, не все получилось. Соперник добавил, мы, к сожалению, не смогли понять, что нужно играть все 60 минут. Тем не менее, команду с победой, молодцы. Шаг в правильном направлении. Болельщикам спасибо за поддержку», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

ЦСКА прервал серию из трех поражений. Команда набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».