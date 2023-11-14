Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:03

Федоров — о победе над «Нефтехимиком»: «Соперник предложил очень хорошую игру»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).

«Хорошие скорости, соперник предложил очень хорошую игру. Они играли без ошибок в средней зоне, было сложно преодолевать все эти метры, чтобы сыграть в атаке. Тем не менее, нашли решение этих вопросов. Хорошо провели первый период и второй, третий период не в зачет, не все получилось. Соперник добавил, мы, к сожалению, не смогли понять, что нужно играть все 60 минут. Тем не менее, команду с победой, молодцы. Шаг в правильном направлении. Болельщикам спасибо за поддержку», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

ЦСКА прервал серию из трех поражений. Команда набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Сборная Канады выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Рогов предложил вьетнамский сценарий завершения конфликта на Украине
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Леонтьев — об уходе Камара: «Человек десять матчей подряд не забивал голы, привозил удаления»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 31 18 13 41
2 Металлург Мг 30 18 12 40
3 Авангард 29 18 11 39
4 Ак Барс 29 18 11 38
5 Автомобилист 32 17 15 38
6 Сал. Юлаев 29 17 12 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Амур 29 12 17 30
9 Нефтехимик 30 12 18 29
10 Сибирь 29 13 16 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 27 7 20 19
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 29 21 8 44
2 Спартак 30 20 10 43
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 30 18 12 38
5 ЦСКА 29 15 14 32
6 Динамо Мн 28 14 14 32
7 СКА 28 15 13 30
8 Северсталь 28 13 15 30
9 Сочи 30 12 18 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 30 9 21 22
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 12:30
Адмирал – Автомобилист
 - : -
14.11 15:30
Сибирь – Торпедо
 - : -
14.11 16:30
Авангард – Северсталь
 - : -
14.11 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
14.11 19:00
Ак Барс – СКА
 - : -
14.11 19:10
Динамо Мн – Металлург Мг
 - : -
14.11 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
14.11 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости