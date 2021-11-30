Федоров: «Хорошая, веселая игра, игроки ЦСКА проявили характер, забили вовремя наши голы»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (6:4).

— Хорошая, веселая игра. Конечно, есть моменты, над которыми нам надо работать. Рад за ребят, что сумели найти выход, довести матч до конца, до победного. Проявили характер, забили вовремя наши голы. Ну и конечно, пропустили не вовремя, поэтому соперник нам показал наши слабые стороны, будем над ними работать. Ребят с победой, готовимся дальше.

— В начале каждого периода казалось, что соперник владел инициативой и ЦСКА приходилось играть в обороне. Вы согласны с этим?

— Не скажу на все сто процентов, что у меня было такое же впечатление, возможно какое-то территориальное преимущество и владение шайбой были у соперника. Надо посмотреть.

— Что случилось, когда пропустили гол в большинстве?

— Технически разбирать не стоит, вы все видели. Я думаю, в любой составляющей, когда тебе забивают, это не очень хороший момент. Еще было очень много времени играть. Были сделаны быстрые выводы, я ребят оставил той же пятеркой на площадке, чтобы продолжить большинство. Дальше, я думаю, все видели. Конечно, сложный момент, не хотелось бы так легко пропускать.

— Почему Нестеров не стал нарушать правила?

— Это очень правильный вопрос. Возможно, Никита имел какое-то преимущество в скорости, но контакт с шайбой не был таким жестким, чтобы под себя ее забрать, поэтому, мне кажется, Никита думал, что он разберется с этим моментом. Но соперник оказался более настойчивым, резким и ускорение соперника было сильное, мощное.

— В меньшинстве Попов выходил на площадку через смену, почему так решили?

— Сергей Андронов и Саша Попов не играли в Риге, специально дали отдохнуть. Ребята себя хорошо чувствуют, они в ритме играют лучше, реагируют на ситуацию быстрее.

— Заметили ли вы, что часть болельщиков во время игры покинула трибуну?

— Нет не заметил этого, концентрировался на других моментах.

(Надежда Тонконог)