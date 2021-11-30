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Боб Хартли: «Мы провели три солидных периода»

22:58
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:1).

«Мы провели три солидных периода. Мы полностью контролировали игру. Здорово принимали решения и хорошо действовали во всех трех зонах. Мы развивали свой успех с первых минут игры, поэтому такой хороший, полноценный матч в нашем исполнении получился», — приводит слова тренера сайт нижнекамцев.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/press-konferentsiya-avangard-neftekhimik301121/

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Иван Шитик все материалы автора
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