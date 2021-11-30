Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:4).

— Все по делу, мы проиграли много борьбы и очень много вбрасываний. Не смогли сделать маленькие вещи, которые должны были делать. Имели все-таки шанс вытянуть игру в концовке, но 6 на 3 бездарно провели, надо было двигать шайбу и бросать по воротам. К сожалению, не получилось, — цитирует тренера сайт КХЛ.

— Как оцените игру Артема Галимова на протяжении этого отрезка?

— В нападении всем игрокам нужно добавлять, подумать каждому. Артем не исключение, вопросы есть ко многим.

— Как оцените шайбу Пера Линдхольма, которую не засчитали? Кажется, что не было повода для отмены.

— Судьи ведь совещались, смотрели, наверное, они понимают, что делают. Если не засчитали заброшенную шайбу, значит, мы забили с нарушением правил.

— Следующий матч у вас в Дубае — сложный перелет, другая погода, насколько для вас это сложно?

— Такой матч — это здорово, мы подчиняемся решению Лиги. Я бы этого не хотел, честно говоря, но это личное мнение. Потому что по логистике получается перелет на 6 часов, а лететь туда-обратно по ходу чемпионата, как до Красноярска. Лига поставила задачу — мы выполняем, будет непросто, но обеим командам. Лишь бы это смысл имело, лишь бы были полные трибуны. Но смысл имеет, поскольку там выставка Всемирная выставка, мы представляем страну.