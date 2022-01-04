Фазель заявил, что для него не стало сюрпризом назначение Ротенберга главным тренером СКА

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель отреагировал на новость о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«Для меня назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА не стало большим сюрпризом. Роман — очень преданный хоккею человек и всегда хочет выигрывать, участвовать в тренировочном процессе, что-то обсуждать. Теперь у него есть возможность показать себя в роли главного тренера.



СКА — очень большой клуб, поэтому давление будет очень серьезным. У Романа много храбрости, если он решился на такой шаг. Быть главным тренером СКА — это очень важная работа. Только результат покажет, сможет ли он справиться с этой задачей. Ты хороший тренер, когда выигрываешь. У Романа есть время, чтобы адаптироваться: сейчас его и команду ждет пара недель, а потом в КХЛ будет пауза и Олимпийские игры. Потом давление вернется только в марте, когда возобновятся игры в КХЛ», — приводит «Чемпионат» слова Фазеля.

Сегодня, 4 января СКА объявил о перестановках в тренерском штабе. Валерий Брагин, занимавший должность главного тренера на протяжении полутора сезонов, занял позицию старшего тренера, а Роман Ротенберг возглавил команду.

Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.