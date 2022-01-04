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Вайсфельд назвал назначение Ротенберга тренером СКА ожидаемым событием

11:50
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«Это совершенно ожидаемое и, как минимум, не удивительное событие, потому что мы прекрасно понимаем кто руководит процессом в СКА. Видимо, у Романа Борисовича появилась необходимость, может быть участвовать в пресс-кнференциях, общаться с судьями или какие-то другие функции главного тренера выполнять. Так что для меня большой сенсацией эта новость не стала. Добавляется ответственность за результат, но, видимо, руководством СКА все эти риски просчитаны», — сказал Вайсфельд.

О назначении Ротенберга главным тренером армейцев стало известно сегодня. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера.

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