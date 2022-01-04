Вайсфельд назвал назначение Ротенберга тренером СКА ожидаемым событием

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«Это совершенно ожидаемое и, как минимум, не удивительное событие, потому что мы прекрасно понимаем кто руководит процессом в СКА. Видимо, у Романа Борисовича появилась необходимость, может быть участвовать в пресс-кнференциях, общаться с судьями или какие-то другие функции главного тренера выполнять. Так что для меня большой сенсацией эта новость не стала. Добавляется ответственность за результат, но, видимо, руководством СКА все эти риски просчитаны», — сказал Вайсфельд.

О назначении Ротенберга главным тренером армейцев стало известно сегодня. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера.