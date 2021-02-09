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Фастовский сохранит пост генерального директора «Сибири»

06:16
Кирилл Фастовский. Фото ХК «Сибирь»
Кирилл Фастовский. Фото ХК «Сибирь»
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По информации «СЭ», генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сохранит свой пост, несмотря на непопадание новосибирцев в плей-офф.

Нынешний контракт 55-летнего менеджера действует еще один сезон, и на данный момент возможность его расторжения не рассматривается.

Фастовский пришел в «Сибирь» в 2010 году и к настоящему моменту руководит клубом уже 10 сезонов. За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место на «Востоке» с 48 очками, отставая от восьмого «Барыса» на 14 очков.

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