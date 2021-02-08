Телегин в матче с «Трактором» сделал «хет-трик Горди Хоу»

Нападающий ЦСКА Иван Телегин сделал «хет-трик Горди Хоу» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).

Форвард смог забить сам при счете 0:2, ассистировал Андрею Светлакову, который спас армейцев от поражения, а также подрался со своим однофамильцем — 20-летним защитником челябинцев Сергеем Телегиным.