Телегин в матче с «Трактором» сделал «хет-трик Горди Хоу»
20:10
Нападающий ЦСКА Иван Телегин сделал «хет-трик Горди Хоу» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).
Форвард смог забить сам при счете 0:2, ассистировал Андрею Светлакову, который спас армейцев от поражения, а также подрался со своим однофамильцем — 20-летним защитником челябинцев Сергеем Телегиным.
Goal, assist, fight — Ivan Telegin will not forget that night in Chelyabinsk! pic.twitter.com/bHBUxr4SnC— KHL (@khl_eng) February 8, 2021
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