Фанаты «Трактора» по пути в Магнитогорск остановлены полицией и ОМОНом

За несколько километров до Южноуральска автобус с фанатами «Трактора» «Сектора А», направляющийся в Магнитогорск на матч регулярного чемпионата против «Металлурга», был остановлен сотрудниками полиции, сотрудниками Центра «Э» и ОМОНом, информирует пресс-служба челябинцев.

Уже более получаса автобус блокирован на подъезде к городу.

По информации «Трактора», магнитогорцы не имеют отношения к блокировке автобуса с фанатами.

Как отмечается, действия инициированы челябинской стороной, создающей альтернативный фанатский сектор и в силу внутренних причин всячески купирующей все попытки выездного саппорта от «Сектора А».

За несколько километров до Южноуральска автобус с фанатами «Сектора А», направляющийся в Магнитогорск, был остановлен сотрудниками полиции, сотрудниками Центра «Э» и ОМОНом.

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Уже более получаса автобус блокирован на подъезде к городу. — Челябинский хоккей (@traktor1947) December 7, 2019