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Сегодня, 17:24

Кожевников прокомментировал возможный товарищеский матч между сборными России и Индии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и Индии.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборные могут договориться о проведении товарищеских матчей по хоккею на траве в Индии и на льду в России.

«Пока делать нечего, почему нет? Смотря в какое время еще играть. Хоккей на траве кстати говоря, тяжелая игра. Когда индусы уже сюда на лёд приедут тяжело будет, конечно. Типа развлечений, то почему нет? Многим будет интересно и посмотреть», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Источник: Vprognoze.ru
Хоккей
Сборная России по хоккею
Александр Кожевников
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