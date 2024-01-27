Кожевников прокомментировал возможный товарищеский матч между сборными России и Индии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и Индии.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборные могут договориться о проведении товарищеских матчей по хоккею на траве в Индии и на льду в России.

«Пока делать нечего, почему нет? Смотря в какое время еще играть. Хоккей на траве кстати говоря, тяжелая игра. Когда индусы уже сюда на лёд приедут тяжело будет, конечно. Типа развлечений, то почему нет? Многим будет интересно и посмотреть», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.