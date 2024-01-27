Кожевников прокомментировал возможный товарищеский матч между сборными России и Индии
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и Индии.
Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборные могут договориться о проведении товарищеских матчей по хоккею на траве в Индии и на льду в России.
«Пока делать нечего, почему нет? Смотря в какое время еще играть. Хоккей на траве кстати говоря, тяжелая игра. Когда индусы уже сюда на лёд приедут тяжело будет, конечно. Типа развлечений, то почему нет? Многим будет интересно и посмотреть», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.
Источник: Vprognoze.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|3
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
|27.01
|17:00
|
Спартак – Динамо М
|- : -
Новости