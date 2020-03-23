Ежов подписал новый контракт с «Витязем»
15:56
Вратарь «Витязя» Илья Ежов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте подольской команды.
Новое соглашение с 33-летним голкипером рассчитано до апреля 2022 года.
В прошедшем сезоне Ежов провел 44 матча в регулярном чемпионате, пропустив 104 шайбы при 92,1 процентах отраженных бросков.
Илья Ежов подписал новый контракт с «Витязем»— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) March 23, 2020
На два года
Вратарь находится за океаном в Канаде. https://t.co/4t6ycxdgUH#ХКВитязь pic.twitter.com/QK7sHPL3Ce