Ежов подписал новый контракт с «Витязем»

Вратарь «Витязя» Илья Ежов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте подольской команды.

Новое соглашение с 33-летним голкипером рассчитано до апреля 2022 года.

В прошедшем сезоне Ежов провел 44 матча в регулярном чемпионате, пропустив 104 шайбы при 92,1 процентах отраженных бросков.