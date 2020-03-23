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Ежов подписал новый контракт с «Витязем»

15:56
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Вратарь «Витязя» Илья Ежов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте подольской команды.

Новое соглашение с 33-летним голкипером рассчитано до апреля 2022 года.

В прошедшем сезоне Ежов провел 44 матча в регулярном чемпионате, пропустив 104 шайбы при 92,1 процентах отраженных бросков.

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