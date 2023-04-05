Воробьев рассказал, сколько ему нужно времени, чтобы восстановится после увольнения из «Металлурга»

Российский специалист Илья Воробьев рассказал, сколько ему нужно времени, чтобы восстановится после увольнения из «Металлурга».

«Еще одно возвращение в Магнитогорск? Не знаю, сложный вопрос. Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Сейчас уже дважды попал, может, попадет и в третий раз. Здесь многое зависит не от меня. Планы на будущее? Восстановиться, осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным с самого начала, сейчас надо отдохнуть и провести время с семьей. Думаю, два-три месяца мне хватит для восстановления, после чего я буду готов работать дальше», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.