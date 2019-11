Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о баскетболистах «Вашингтон Нэшионалс», которые одержали победу в Мировой серии. В перерыве матча с «Калгари» (4:2) они совершили круг почета по стадиону.

— Они выглядят довольно трезвыми, — приводятся слова Кузнецова в Twitter Брайана Макнэлли. — Вы знаете, когда мы оказались в их ситуации, я почти ничего не помнил. Многие говорят, что игра в бейсбол такая скучная, но для меня это не так. Мне нравится наблюдать за ними.

The Nationals rode the Zamboni during intermission. They all got shirtless. That has to be a first. pic.twitter.com/JRVdzJYdMw