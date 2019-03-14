Евгений Кузнецов: "Были моменты, когда в серии с "Автомобилистом" "Трактор" подвела реализация"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал поражение "Трактора" в первом раунде плей-офф КХЛ. Челябинский клуб уступил "Автомобилисту" в серии.

– Тяжелый соперник был. "Автомобилист" весь год играл здорово и ровно, – цитируют "Известия" Кузнецова. – Сложно обыграть такую команду четыре раза в течение одной серии. Конечно, 0:4 в серии от "Автомобилиста" – не тот счет, который болельщикам хотелось бы видеть. Я по себе знаю, что в Челябинске люди очень любят хоккей, и, конечно, одну игру в серии им хотелось зацепить и выиграть. В этом случае в противостоянии уже были бы качели. Возможно, хоккеисты "Автомобилиста" занервничали бы. Матчи плей-офф таковы, что, если удача хотя бы чуть-чуть от тебя отвернулась, тебе уже ничего не светит. В серии с "Автомобилистом" были моменты, когда "Трактору" нужно было забивать, но подвела реализация. Наверное, хоккейный бог не наградил их за старания.