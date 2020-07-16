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«Это не первый случай заболеванием COVID-19 у моих ребят». Агент Шумакова рассказал о состоянии игрока

17:25
Сергей Шумаков. Фото ХК «Авангард».
Сергей Шумаков. Фото ХК «Авангард».
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Агент нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова Шуми Бабаев рассказал о состоянии здоровья хоккеиста, у которого был выявлен коронавирус.

— У моего игрока Сергея Шумакова обнаружили COVID-19, и сейчас он находится дома в Балашихе, — написал Бабаев в Twitter. — У игрока нет болезненных ощущений и температуры, чувствует себя хорошо и с завтрашнего дня начнет крутить велосипед.

В ближайшие дни он пройдет второй и третий тесты, и надеюсь, что совсем скоро вернется на лед в составе «Авангарда». Это не первый случай заболеванием COVID-19 у моих ребят. Многие перенесли вирус на ногах, и только тесты говорят о наличие антител в организмах игроков

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