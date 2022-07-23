Есмантович рассказал про неудачные переговоры о новом контракте с вратарем Федотовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на несколько вопросов по ситуации с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.

— Вы имеете отношение к ситуации с Федотовым?

— Никакого отношения к армии мы не имеем, мы же коммерческий клуб

— Была версия, что вы обиделись, что не он не подписал с вами контракт.

— Что значит обиделись? Он первый уезжает что ли? Мы и на Радулова, и на Нестерова, и на Мамина, и на Любимова — на кого только не обижались. И на Киселевича. Все возвращались и играют.

— Но была договоренность о двухлетнем контракте, а он уехал.

— Никогда не было договоренности. Он перешел из «Трактора» со старым контрактом, пытались найти какие-то коммуникации по поводу продолжения его карьеры в ЦСКА, не сложилось. Никто никого не поддавливал, никто никому ничего не обещал.

1 июля 25-летний хоккеист был задержан за уклонение от службы в армии и доставлен в часть в Северодвинске.