Есмантович — о Федотове: «Наверное, по закону его привлекли и он служит»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.
— Вы как-то вмешивались в ситуацию, пытались помочь Ивану? И понимаете, откуда это идет?
— Во что я должен вмешиваться? 1 мая у него закончился контракт, он подписал соглашение с «Филадельфией», куда я должен был вмешиваться? И как? Есть рычаги и пути в это вмешаться? Если вы мне их подскажете, я вмешаюсь.
— Один звонок ...
— Что вы делаете из меня монстра — какой звонок.
— Есть вариант, что он отслужит тот срок в ЦСКА вместо армии?
— В каком ЦСКА?
— Бывают спортроты.
— Спортроты, ЦСКА — мешанина какая-то. У хоккеиста контракт с американским клубом. Что вы хотите от меня услышать?
— Но все-таки, вы понимаете, почему это началось?
— Что началось?
— Человека отправили в армию.
— Что мне понимать? Я отслужил в свое время. Наверное, по закону его привлекли и он служит.
1 июля 25-летний хоккеист был задержан за уклонение от службы в армии и доставлен в часть в Северодвинске.
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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