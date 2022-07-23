Есмантович — о Федотове: «Наверное, по закону его привлекли и он служит»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.

— Вы как-то вмешивались в ситуацию, пытались помочь Ивану? И понимаете, откуда это идет?

— Во что я должен вмешиваться? 1 мая у него закончился контракт, он подписал соглашение с «Филадельфией», куда я должен был вмешиваться? И как? Есть рычаги и пути в это вмешаться? Если вы мне их подскажете, я вмешаюсь.

— Один звонок ...

— Что вы делаете из меня монстра — какой звонок.

— Есть вариант, что он отслужит тот срок в ЦСКА вместо армии?

— В каком ЦСКА?

— Бывают спортроты.

— Спортроты, ЦСКА — мешанина какая-то. У хоккеиста контракт с американским клубом. Что вы хотите от меня услышать?

— Но все-таки, вы понимаете, почему это началось?

— Что началось?

— Человека отправили в армию.

— Что мне понимать? Я отслужил в свое время. Наверное, по закону его привлекли и он служит.

1 июля 25-летний хоккеист был задержан за уклонение от службы в армии и доставлен в часть в Северодвинске.