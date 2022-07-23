Президент ЦСКА Есмантович опроверг предположения о влиянии клуба на ситуацию с голкипером Федотовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.

— Как мы можем иметь отношение к ситуации с Федотовым, если 30 апреля у него закончился контракт с ЦСКА? — сказал Есмантович.

1 июля 25-летний хоккеист был задержан за уклонение от службы в армии и доставлен в часть в Северодвинске.