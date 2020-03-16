«Если один игрок заболеет, все, кто с ним в контакте, должны быть изолированы». Рекомендации врача «Динамо»

Врач «Динамо» Валерий Конов объяснил, что будет, если кто-то из хоккеистов бело-голубых заболеет коронавирусом. По словам Конова, всю команду в этом случае должны изолировать.

— Представьте, что один из ваших хоккеистов заболел коронавирусом.

— Тогда все. Если кто-то был с ним в контакте, то весь контингент, находившийся в контакте, должен быть изолирован, — сказал Конов. — Это уже установки Минздрава. А мы следуем рекомендациям Минздрава. Регламент КХЛ здесь значения уже не имеет. Мы сейчас должны на федеральные законы опираться. Все, что принимаемся, мы читаем, следим. Мы даже вызывали инфекционную бригаду из-за повышения температуры у одного игрока. Но все закончилось благополучно. Он тренируется. И никаких подозрений нет. (Игорь Еронко)