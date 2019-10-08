Эмиль Галимов: «Хотелось на домашнем льду показать себя хорошо, перегорел эмоционально»

Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов после матча с «Локомотивом» (4:0) рассказал, что случилось в моменте, когда он получил штраф «5+20».

— Чуть перестарался в силовой борьбе, не хотел никакой травмы нанести, — цитирует официальный сайт клуба Галимова. — Может быть, судьи погорячились — показалось, что соперник там немного приукрасил ситуацию. Готовимся дальше, самое главное — победили, спасибо болельщикам. Ребята молодцы, выстояли 5 минут, что я получил. Будем исправляться и работать дальше.

У меня такого, по-моему, еще не было, первый раз в карьере — обычно стараюсь не удаляться, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. Хотелось на этом льду, который был для меня домашним, где я сыграл 5 сезонов, показать себя хорошо. Возможно, чуть перегорел эмоционально. Самое главное — выиграли и едем домой с хорошим настроением.

Галимов удален до конца матча за толчок на борт Мисюля