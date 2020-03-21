Емелин считает, что «Авангард» провалил плей-офф

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Омичи уступили в первого раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву».

— В целом я не скажу, что у нас был плохой сезон: мы регулярный чемпионат отыграли примерно на том же уровне, что и сезоном ранее. Даже шагнули на одну ступеньку выше, на третьем месте закончили в своей конференции, — приводит слова Емелина официальный сайт «Авангарда». — Я считаю, что именно регулярку провели неплохо: конечно, не всегда стабильно играли, были и спады, было много травм. От этого стабильность и страдала в течение сезона. А плей-офф... Считаю, конечно, что плей-офф мы провалили полностью.

— Почему так случилось, на твой взгляд?

— На самом деле, причин много, все складывается из деталей. Был допущен ряд ошибок, которые повели за собой поражения. В течение сезона мы не так много игр провели в своем оптимальном составе. Это отчасти сказалось, потому что постоянно были новые сочетания, менялись звенья, пары. От этого была небольшая несыгранность, не все были в своей топовой игровой форме, и к плей-офф в этом плане подошли со знаком «минус».

— Насколько неожиданными для тебя лично были те травмы, из-за которых ты надолго выбывал?

— Для меня в целом этот сезон был с большим знаком «минус», потому что такого количества травм у меня никогда в сезоне не было. Меня это выбило из колеи, старался с этим бороться и перебороть. Надеюсь, что это был тот переломный момент, после которого все будет идти только вверх.

— Фактически, ты ушел в лазарет после первого же матча регулярки. Насколько тебе как капитану это было непросто, ведь большую часть сезона ты не был в прямом взаимодействии с командой?

— Всегда тяжело смотреть с трибун, причем, смотреть долго, ведь это была не игра и не десять, а большая часть всего чемпионата. Очень тяжело смотреть со стороны, можно сказать, я не находился в коллективе, потому что все время приходилось тренироваться отдельно: большую часть сезона я провел на самостоятельных тренировках. Всегда тяжело быть вне команды, нужно чувствовать ее и быть с ней.

— Как много нужно будет изменить в команде перед следующим сезоном?

— Понятно, что не мне решать. Просто считаю, что каждый должен задуматься о своей игре, посмотреть на себя в зеркало, сделать выводы и к новому сезону подойти с новыми силами и эмоциями.

— Будешь ли ты менять подготовку к новому сезону в связи с травмами, которые у тебя были?

— Да, безусловно. Она уже поменялась после первой же травмы, поэтому эта предсезонка для меня будет важной, вся подготовка должна поменяться.