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Сегодня, 20:30

Эксперт Щитов объяснил, почему Жафярову не нужно просить обмен из «Ак Барса»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Экс-защитник «Салавата Юлаева», эксперт Никита Щитов в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» прокомментировал игру форварда Дамира Жафярова в составе «Ак Барса».

«Ему нужно привыкнуть и понять требования Зинэтулы Билялетдинова. Жафяров — хороший техничный игрок. Ему не нужно просить обмен — нужно работать над собой, адаптироваться к игре и искать лазейки, как он может быть полезен. Тогда все пойдет. Гораздо лучше, чем бегать из команды в команду, проявить свои сильные качества, адаптироваться под тренера и доказать, что ты действительно сильный игрок», — сказал Щитов.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 29-летний Жафяров сыграл за «Ак Барс» 3 матча и набрал 1 (1+0) очко.

Дамир Жафяров
Никита Щитов
КХЛ
ХК Ак Барс
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4 Северсталь 3 2 1 4
5 Динамо 4 2 2 4
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3 Ак Барс 4 3 1 6
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
 1 : 2
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