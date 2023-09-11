Эксперт Щитов объяснил, почему Жафярову не нужно просить обмен из «Ак Барса»

Экс-защитник «Салавата Юлаева», эксперт Никита Щитов в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» прокомментировал игру форварда Дамира Жафярова в составе «Ак Барса».

«Ему нужно привыкнуть и понять требования Зинэтулы Билялетдинова. Жафяров — хороший техничный игрок. Ему не нужно просить обмен — нужно работать над собой, адаптироваться к игре и искать лазейки, как он может быть полезен. Тогда все пойдет. Гораздо лучше, чем бегать из команды в команду, проявить свои сильные качества, адаптироваться под тренера и доказать, что ты действительно сильный игрок», — сказал Щитов.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 29-летний Жафяров сыграл за «Ак Барс» 3 матча и набрал 1 (1+0) очко.