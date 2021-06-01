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В «Куньлуне» должны хоккеистам зарплату за три месяца и деньги за форму

11:55
«Куньлунь» не выплатил хоккеистам зарплату за три месяца. Фото ХК «Куньлунь»
«Куньлунь» не выплатил хоккеистам зарплату за три месяца. Фото ХК «Куньлунь»
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По данным «СЭ», «Куньлунь» не выплатил хоккеистам зарплату за три месяца.

Также в клубе должны игрокам денег за форму, которую они заказывали за свой счет — обещание компенсировать это не было выполнено. «Куньлунь» обещает разобраться с выплатами до 10 июня.

В прошлом сезоне «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции. Команда выступает в КХЛ с 2016 года и всего раз выходила в плей-офф.

(Алексей Шевченко)

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