В «Куньлуне» должны хоккеистам зарплату за три месяца и деньги за форму

По данным «СЭ», «Куньлунь» не выплатил хоккеистам зарплату за три месяца.

Также в клубе должны игрокам денег за форму, которую они заказывали за свой счет — обещание компенсировать это не было выполнено. «Куньлунь» обещает разобраться с выплатами до 10 июня.

В прошлом сезоне «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции. Команда выступает в КХЛ с 2016 года и всего раз выходила в плей-офф.

(Алексей Шевченко)