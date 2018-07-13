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Экс-защитник "Нэшвилла" Бартли перешел в "Куньлунь"

13 июля 2018, 08:56
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"Куньлунь" подписал контракт с защитником Виктором Бартли, сообщает Твиттер КХЛ. Соглашение между китайским клубом и 30-летним канадцем рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Бартли выступал за шведский "Эребру". В 44 матчах он набрал 15 (2+13) очков. Ранее он выступал только в Северной Америке. В НХЛ он выступал за "Нэшвилл" и "Монреаль". В общей сложности в его активе 23 (1+22) балла за результативность в 121 матчах.

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