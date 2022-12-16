Еременко — о завершении карьеры: «Я наигрался в хоккей»

Экс-вратарь московского «Динамо» и других команд КХЛ Александр Еременко объяснил в интервью «СЭ», почему завершил профессиональную карьеру после сезона-2021/22.

— На лед вас не тянет?

— Я играл до серьезного возраста и наигрался в хоккей. Пока на лед не тянет. Иногда, правда, хочется выйти и понять, могу ли соответствовать нынешнему уровню.

— А как сами думаете? Василий Кошечкин до сих пор играет за «Металлург».

— Ох, не знаю. Дай Бог, чтобы Вася еще продолжал играть. Но я все-таки наигрался. Может быть, если бы потренировался неделю или две, то составил бы конкуренцию. Сама игра меняется из года в год. Надо пропустить через себя, чтобы точно оценить изменения. Скорости растут, площадки уменьшаются. Все намного быстрее. Это, конечно, тяжело. Мне приходилось подстраиваться под этот стиль и работать.

— Почему все-таки решили закончить карьеру?

— В карьере и жизни я привык быть победителем. Не знаю, хорошо это или плохо. По мне — все-таки хорошо. Всегда хочется стремиться к чему-то большему. И каждый год, выходя на лед, я доказывал прежде всего самому себе, что соответствую нынешнему уровню и могу что-то выиграть. Последние годы чувствовал, что становлюсь старше, и не понимал некоторых вещей. У молодых ребят другой менталитет и отношение к делу. Тратил много энергии на понимание этого. Решил, что пора закончить карьеру. Тяжело соответствовать уровню молодого спортсмена. У него быстрее идет восстановление, он быстрее, мощнее. Мне приходилось каждый день заставлять себя работать.