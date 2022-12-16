«Мы жили в небогатых семьях, а сейчас ребята сытые». Легендарный вратарь — о новой жизни в хоккее

Интервью легенды КХЛ, двукратного чемпиона мира, экс-голкипера московского «Динамо» Александра Еременко.

Александр Еременко неожиданно стал гостем Матча звезд КХЛ, который прошел в Челябинске. Экс-вратарь московского «Динамо» и сборной России завершил игровую карьеру после прошлого сезона. «В хоккей я наигрался» — так Александр объяснял непростое решение. Теперь Еременко руководит системой вратарей бело-голубых и отвечает за развитие голкиперов всей клубной вертикали — от детской школы до команды КХЛ. В интервью «СЭ» Александр рассказал о новой должности, объяснил, почему закончил карьеру вратаря, и высказался о проблемах детского хоккея.

Александр Еременко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новая должность

— Расскажите, почему вы прилетели на Матч звезд КХЛ в Челябинск?

— Андрей Миронов попросил помочь в исполнении буллита, который был похож на буллит с Матча звезд в Сочи, когда мы вышли на лед с тележкой. Андрей предложил поучаствовать, мы отправили запрос в КХЛ, и нам одобрили.

— Как часто вы тренировались и выходили на лед после завершения карьеры?

— Без вратарской формы катаюсь практически каждый день. Работаю с вратарями детской школы, МХЛ и КХЛ. На коньках практически каждый день — все помню.

— Привыкли к новой должности?

— Мне очень интересно заниматься новым делом. Больше работаю головой в прямом смысле слова. Постепенно привыкаю. В конце сезона посмотрим, получилось или нет.

— Что самое сложное в новой работе?

— Понять, как правильно выстроить вратарскую вертикаль, как работать с ребятами и родителями. Мне приходится решать разные неординарные задачи: организация трансферов, экипировка, тренировочный процесс в школе и МХЛ. Участвую во всем, общаюсь с ребятами и родителями.

— На лед не тянет?

— Я играл до серьезного возраста и наигрался в хоккей. Пока на лед не тянет. Иногда, правда, хочется выйти и понять, могу ли соответствовать нынешнему уровню.

— А как сами думаете? Василий Кошечкин до сих пор играет за «Металлург».

— Ох, не знаю. Дай Бог, чтобы Вася еще продолжал играть. Но я все-таки наигрался. Может быть, если бы потренировался неделю или две, то составил бы конкуренцию. Сама игра меняется из года в год. Надо пропустить через себя, чтобы точно оценить изменения. Скорости растут, площадки уменьшаются. Все намного быстрее. Это, конечно, тяжело. Мне приходилось подстраиваться под этот стиль и работать.

— Почему все-таки решили закончить карьеру?

— В карьере и жизни я привык быть победителем. Не знаю, хорошо это или плохо. По мне — все-таки хорошо. Всегда хочется стремиться к чему-то большему. И каждый год, выходя на лед, я доказывал прежде всего самому себе, что соответствую нынешнему уровню и могу что-то выиграть. Последние годы чувствовал, что становлюсь старше, и не понимал некоторых вещей. У молодых ребят другой менталитет и отношение к делу. Тратил много энергии на понимание этого. Решил, что пора закончить карьеру. Тяжело соответствовать уровню молодого спортсмена. У него быстрее идет восстановление, он быстрее, мощнее. Мне приходилось каждый день заставлять себя работать.

— Раз вы приехали на Матч звезд с Андреем Мироновым, то, получается, в контакте с «Динамо» и понимаете, чем живет команда?

— Да, конечно, я общаюсь с ребятами, с которыми играл. Понятно, что летом команда обновилась. Со всеми новичками не знаком. С половиной игроков общаюсь, и, конечно, мне интересно, что происходит внутри и как я лично могу помочь команде, чтобы достичь высокого результата.

— А как вы можете помочь?

— Советами и жизненным опытом, который поможет не только вратарям, но и защитникам, и нападающим, если они спросят что-то у меня.

— Перед сезоном мало кто ожидал, что Илья Коновалов и Константин Волков так сильно начнут чемпионат. Помню матчи, в которых вратари становились икс-факторами для победы. Что скажете о них?

— Вы правы. Мы много разговариваем и общаемся. Пытаемся донести до ребят, что надо каждый день усердно работать и выходить на новый уровень. Я доволен игрой наших вратарей, но впереди много работы.

Александр Еременко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трудности работы с детьми

— «Динамо» — клуб с богатой историей. Вам было тяжело передать пост первого номера легендарной команды молодым вратарям?

— (После паузы.) Мне тяжело сейчас. Вы подобрали правильные слова. Тяжело донести до ребят, что «Динамо» — команда с огромной историей. Трудно залезть в голову и объяснить это. Не важно, из какой команды ты пришел. Каждому надо понимать, что он творит историю легендарного «Динамо».

— А молодые парни понимают значимость «Динамо» в нашем хоккее?

— Не сразу. Приходится напоминать об этом и доносить, что надо постоянно трудиться.

— Говоря о молодежи, юные игроки, общаясь с вами, осознают значимость вклада Александра Еременко в историю клуба? Вас узнают во Дворце?

— Честно, многие меня даже не узнают, когда выхожу в массы. Я нормально отношусь к этому. Самое главное — помочь ребятам, которые обращаются, советами. Понятно, что я пытаюсь сам помочь. Те, кто не слышит, рано или поздно все равно придут ко мне. В любом случае спорт — это подъемы и падения. Хочется, чтобы ребята приходили и интересовались, как можно добиться результата.

— Летом лига увеличила количество матчей в регулярке до 68. Вам интересен нынешний сезон?

— Сейчас раскрываются многие молодые ребята. Но хоккей все-таки становится простым и прямолинейным. Все строится на определенных линиях. Парни играют по заданию, а не творят. В «Торпедо», например, ребята действительно играют в хоккей. Мне как зрителю интересно смотреть их матчи. С другой стороны, каждый тренер придерживается определенной тактики. Результат ставится на первое место. А как его добьются, не так и важно.

— Вратарям легче играть в прямолинейном хоккее?

— Конечно. Вся игра читается, ничего не нужно изобретать.

— Кого из вратарей лиги отметили бы сейчас?

— Николаев, Коновалов, Дорожко, Серебряков. Они первые пришли на ум.

— Как развивается ваш сын Максим? Оцените взглядом профессионала.

— Моя задача состоит в том, чтобы он постепенно рос. Не хочется стремительных взлетов и падений. Я работаю с ним. Объясняю, что надо ценить каждый момент жизни, что ты играешь за «Динамо», что выходишь на лед и тренируешься.

Александр Еременко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Сын часто обращается к вам за советом?

— Наверное, он стесняется этого. К сожалению. Я выхожу с ним на тренировки. Дома я — отец, а на льду — Александр Владимирович. Он понимает это. Больше информации я даю на тренировках, чем дома.

— Думали о том, чтобы войти в тренерский штаб команды и работать на скамейке?

— Даже не думал. Мне бы сейчас разобраться с новой должностью. Некоторые моменты трудно укладываются в голове. Постепенно прихожу к цели, которую поставил. Сейчас мне важно выстроить правильную и профессиональную вертикаль в школе и МХЛ. Хочется добавить своей изюминки и сделать подход более профессиональным.

— Много проблем заметили в детской школе «Динамо»?

— Я отвечаю только за вратарскую линию. Проблема такая: мы работаем с ребятами, тренируем, а они берут и уходят.

— В другую команду или лигу?

— Да. Почувствовали, что здесь им не дают играть, и уходят. Они не готовы терпеть и ждать своего шанса. Понятно, причины ухода разные и от нас не зависят. Но для меня это странно. Тренеры вкладывают душу в игроков, занимаются с ними много лет, а ребята уходят. Я даже не понимаю, как можно взять и уйти.

— Ищут более выгодные предложения.

— Не спорю. Но я больше о другом. Тренеры пытаются открыть душу, развивают вратарей, а выходит, что это мало кто ценит.

— Сильно отличается жизнь вратарей нового поколения от вашей, когда вы росли и начинали карьеру? Вы ведь полетели играть в Хабаровск.

— Не только в Хабаровск, но и в Челябинск! Мы росли голодными до хоккея и жизни. Ценили то, что есть. Жили в небогатых семьях. Понимали цену трудов родителей и каждой заработанной копейки. Сейчас, к сожалению, ребята преимущественно сытые. И именно те, кто к этой группе не относятся, для меня особенно ценны. Хочется им помочь.

— Вспомните какой-нибудь момент в детском возрасте, который предопределил развитие карьеры?

— Переломный момент наступил в 18 лет. Мог закончить с хоккеем и уйти... даже не знаю — в никуда. Поставил цель: я не могу подвести маму, которая каждый день возила меня на тренировки, вкладывала душу, кормила. Это стало переломным моментом в жизни. Играл не за себя, а за родителей. Это важный стимул, чтобы подняться. Упасть и бросить то, чем занимался, очень легко. А подняться и идти вперед — трудно. Каждому спортсмену нужен стимул, чтобы пойти дальше и развиваться. Вклад родителей, которые растят детей, бесценный.