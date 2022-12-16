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Сегодня, 12:25

Еременко — о КХЛ: «Хоккей становится прямолинейным. Парни играют по заданию, а не творят»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-голкипер московского «Динамо» и других клубов КХЛ Александр Еременко в интервью «СЭ» отметил, что хоккей в лиге становится прямолинейным.

— Летом лига увеличила количество матчей в регулярке до 68. Вам интересен нынешний сезон?

— Сейчас раскрываются многие молодые ребята. Но хоккей все-таки становится простым и прямолинейным. Все строится на определенных линиях. Парни играют по заданию, а не творят. В «Торпедо», например, ребята действительно играют в хоккей. Мне как зрителю интересно смотреть их матчи. С другой стороны, каждый тренер придерживается определенной тактики. Результат ставится на первое место. А как его добьются, не так и важно.

— Вратарям легче играть в прямолинейном хоккее?

— Конечно. Вся игра читается, ничего не нужно изобретать.

— Кого из вратарей лиги отметили бы сейчас?

— Николаев, Коновалов, Дорожко, Серебряков. Они первые пришли на ум.

Александр Еременко
Хоккей
КХЛ
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2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
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