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Сегодня, 11:51

Павел Зубов: «Лада» уже точно идет в КХЛ, думаю, все пройдет относительно хорошо»

Павел Зубов отреагировал на возможное включение «Лады» в КХЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Сибири» Павел Зубов отреагировал на возможное включение «Лады» в КХЛ.

«Пока неизвестно, какие условия будут по принятию клуба в КХЛ. Также я слышал, что и «Югра» желает вернуться. «Лада» уже точно идет, и думаю, все пройдет относительно хорошо. Считаю, «Лада» была основополагающим клубом КХЛ и непонятное стечение обстоятельств привело к тому, что клуб просто вылетел из лиги. Мне, как тольяттинскому, в кошмарном сне это не могло присниться», — приводит слова Зубова Metaratings.ru.

Также воспитанник тольяттинского хоккей рассказал, как у «Лады» обстоят дела с финансированием.

«У нас как была господдержка, так и есть. «Ладу» финансирует Самарская область, где много заводов, например, нефтехимическая промышленность. Поэтому если область возьмется, то она сможет профинансировать клуб. Сейчас даже президент страны включился, поэтому здесь все серьезно», — отметил Зубов.

«Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год. Команда была исключена из лиги в 2018 году по решению совета директоров лиги.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига примет решение по «Ладе» в марте 2023 года.

 
Хоккеисты &laquo;Лады&raquo;. Готова ли «Лада» к возвращению в КХЛ? Интервью гендиректора клуба о возвращении в элиту

 

Источник: https://metaratings.ru/news/pavel-zubov-lada-uzhe-tochno-idyet-v-kkhl-1406584/
КХЛ
ХК Лада
Павел Зубов
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