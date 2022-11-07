Павел Зубов: «Лада» уже точно идет в КХЛ, думаю, все пройдет относительно хорошо»
Экс-тренер «Сибири» Павел Зубов отреагировал на возможное включение «Лады» в КХЛ.
«Пока неизвестно, какие условия будут по принятию клуба в КХЛ. Также я слышал, что и «Югра» желает вернуться. «Лада» уже точно идет, и думаю, все пройдет относительно хорошо. Считаю, «Лада» была основополагающим клубом КХЛ и непонятное стечение обстоятельств привело к тому, что клуб просто вылетел из лиги. Мне, как тольяттинскому, в кошмарном сне это не могло присниться», — приводит слова Зубова Metaratings.ru.
Также воспитанник тольяттинского хоккей рассказал, как у «Лады» обстоят дела с финансированием.
«У нас как была господдержка, так и есть. «Ладу» финансирует Самарская область, где много заводов, например, нефтехимическая промышленность. Поэтому если область возьмется, то она сможет профинансировать клуб. Сейчас даже президент страны включился, поэтому здесь все серьезно», — отметил Зубов.
«Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год. Команда была исключена из лиги в 2018 году по решению совета директоров лиги.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига примет решение по «Ладе» в марте 2023 года.
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