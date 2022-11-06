Вудкрофт: «Если будем правильно играть по нашей системе, то можем обыграть любого соперника»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).

— Хорошо, что выездную серию завершили победой, она придала команде уверенность. Было время восстановиться. Особенно в психологическом плане. Перезарядили батарейки и готовы к домашней игре.

— Седрик Пакетт находится в тройке лучших в КХЛ по силовым приемам. Насколько вас радует такая манера игры форварда?

— Да, это его стиль игры, он физически мощный хоккеист, самоотверженный, всегда идет в борьбу. И эта его работа помогает команде, он очень эффективный игрок.

— У «Сочи» 11 поражений подряд. Как подготовится к матчу и настроиться?

— В КХЛ нет слабых команд. Если ты не будешь готов к матчу физически и психологически, не будешь готов играть правильно, то можно запросто уступить. Поэтому надо быть готовыми.

Более важно не то, как играет соперник, а как играем мы. Если будем правильно играть по нашей системе, то можем обыграть любого соперника.