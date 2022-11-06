Вудкрофт: «Если будем правильно играть по нашей системе, то можем обыграть любого соперника»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 ОТ).
— Хорошо, что выездную серию завершили победой, она придала команде уверенность. Было время восстановиться. Особенно в психологическом плане. Перезарядили батарейки и готовы к домашней игре.
— Седрик Пакетт находится в тройке лучших в КХЛ по силовым приемам. Насколько вас радует такая манера игры форварда?
— Да, это его стиль игры, он физически мощный хоккеист, самоотверженный, всегда идет в борьбу. И эта его работа помогает команде, он очень эффективный игрок.
— У «Сочи» 11 поражений подряд. Как подготовится к матчу и настроиться?
— В КХЛ нет слабых команд. Если ты не будешь готов к матчу физически и психологически, не будешь готов играть правильно, то можно запросто уступить. Поэтому надо быть готовыми.
Более важно не то, как играет соперник, а как играем мы. Если будем правильно играть по нашей системе, то можем обыграть любого соперника.
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|38
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|Динамо М
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|15
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|15
|30
|7
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|15
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|8
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|18
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|3
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|П
|О
|1
|Металлург
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|17
|10
|37
|2
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|16
|10
|37
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|34
|4
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|33
|5
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|14
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|32
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|13
|14
|29
|7
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|28
|8
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|9
|Трактор
|27
|11
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|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
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|Амур
|25
|8
|17
|20
|7.11
|17:00
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Трактор – Сибирь
|- : -
|7.11
|19:00
|
Куньлунь – Сал. Юлаев
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|7.11
|19:00
|
Торпедо – Спартак
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|
ЦСКА – Локомотив
|- : -