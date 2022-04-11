Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский назвал слабую сторону «Металлурга»

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский назвал слабую сторону «Металлурга», сравнив тренеров Валерия Белоусова и Илью Воробьева.

«Мне тяжело их сравнивать, просто потому, что я не работал с Ильей Петровичем, не был внутри его коллектива, не видел, что он делает. Так что я могу анализировать его схему игры только сверху, с трибуны, а по такой информации трудно делать полные выводы. Какой анализ я смог сделать с трибуны? У Белоусова и Воробьева все же разный хоккей, даже в свете того, что игра за эти годы поменялась — теперь всей пятеркой работают и в защите, и в нападении. Но в чем Воробьев точно не дотягивает до Белоусова, так это в постановке игры в большинстве. У Валерия Константиновича этот компонент был отработан до мелочей, и не случайно его «Авангард» и «Магнитка» были лучшими в лиге по реализации лишнего. Белоусов правильно расставлял ребят, знал, кто и где будет наиболее полезен. Если вспомните, то в Омске даже Яромир Ягр далеко не с самого начала стал выходить в бригаде большинства», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

Сегодня, 11 апреля, «Трактор» сыграет с «Металлургом» в финале Восточной конференции. После четырех матчей магнитогорцы ведут в серии со счетом 3-1.