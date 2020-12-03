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Экс-игрок «Северстали» Афанасьев оштрафован за повторное вождение в пьяном виде

20:34
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Бывший хоккеист «Северстали» и «Локомотива» Максим Афанасьев получил штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает ТАСС. Он должен будет заплатить 250 тысяч рублей. Также ему запретили управлять транспортными средствами на срок в два года и шесть месяцев.

Хоккеист совершил подобное правонарушение во второй раз. Суд установил, что 18 июля в Череповце он управлял автомобилем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения. 22-летний защитник в нынешнем сезоне отыграл 15 матчей за «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

За первое нарушение спортсмен был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10165183

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