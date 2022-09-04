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4 сентября, 11:33

Экс-игрок НХЛ Александр Семин станет президентом «Сокола»

Виктория Кравченко
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Российский хоккеист Аександр Семин станет президентом красноярского клуба «Сокол», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

30 июня спортсмен провел прощальный матч в Красноярске. Ранее 38-летний хоккеист играл в НХЛ за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль».

В России он выступал за челябинский «Трактор», тольяттинскую «Ладу», воскресенский «Химик», «Сокол», нижегородское «Торпедо», магнитогорский «Металлург» и подмосковный «Витязь». В 2016 году вместе с «Металлургом» он выиграл Кубок Гагарина, в составе сборной России стал двукратным чемпионом мира.

Источник: https://tass.ru/sport/15641653
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