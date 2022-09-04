КХЛ: «Трактор» уступил «Локомотиву», «Спартак» победил «Сибирь» и другие матчи 4 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

4 сентября, воскресенье

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Аверин — 1 (бол., Сергеев, Шалунов), 7:40 — 0:1. Иванов — 1 (Аверин, Алексеев), 14:27 — 0:2. Елесин — 1 (Алексеев, Коршков), 37:28 — 0:3. Шалунов — 1 (бол., Сергеев, Каюмов), 53:27 — 0:4.

Вратари: Гарипов (Мыльников, 14:27) — Бочаров.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 21 (8+7+6) — 23 (10+7+6).

Судьи: Сергеев, Соин.

4 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Волк — 1 (бол., Эберт, Мэйсек), 5:59 — 1:0. Куликов — 1 (Хрипунов, Обидин), 16:07 — 2:0. Думбадзе — 1 (мен., Моисеев), 17:29 — 2:1. Гуркин — 1, 29:02 — 3:1. Вовченко — 2 (бол., Пресс, Пилипенко), 37:53 — 3:2. Лишка — 1 (бол., Морозов, Гераськин), 48:04 — 3:3. Мэйсек — 2 (бол., Да Коста, Эберт), 57:39 — 4:3.

Вратари: Галкин — Подъяпольский.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (12+8+9) — 27 (6+9+12).

Судьи: Бондарь, Мисюрь.

4 сентября. Екатеринбург. Уралец. 2770 зрителей.

«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Кугрышев — 1 (Цыплаков, Хохлачев), 23:56 — 1:0.

Вратари: Рибар — Красоткин (58:34 — 59:58).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 22 (9+8+5) — 31 (10+11+10).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

4 сентября. Москва. Мегаспорт.

«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Калетник — 1 (Балдаев, Педан), 1:46 — 0:1. Шаров — 1 (п.в.), 59:19 — 0:2.

Вратари: Смит (59:15 — 59:19, 59:32) — Аликин.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 33 (7+17+9) — 23 (8+6+9).

Судьи: Кулаков, Шувалов.

4 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.

«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гареев — 1 (Файзуллин, Шулак), 12:35 — 0:1. Чебыкин — 1 (Лисовец, Гареев), 28:16 — 0:2. Горшков — 1 (бол., Файзуллин, Криштоф), 37:01 — 0:3. Петьков — 1 (Морроу, Галенюк), 43:52 — 1:3. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 49:21 — 1:4.

Вратари: Третьяк — Серебряков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (9+8+11) — 29 (9+13+7).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

4 сентября. Сочи. ДС Большой.

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