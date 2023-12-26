Экс-игрок минского «Динамо» Степанов завершил игровую карьеру

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Андрей Степанов в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры игрока.

«Пришло время спокойно и без эмоций сказать — я завершил свою игровую карьеру. Большое спасибо всем за поддержку все годы моей карьеры! Отдельное спасибо всей моей семье, которые были со мной всегда и в разные времена. Своей супруге, которая прошла со мной все — от а до я! Без ее веры в меня и искренней любви и поддержки ничего бы и не было. И, конечно, всем тренерам, персоналу, докторам, болельщикам, которые были в моей хоккейной жизни», — написал спортсмен.

Степанов является воспитанником московских «Крыльев Советов». На протяжении карьеры он выступал за такие команды, как минское «Динамо», солигорский «Шахтер», российские «Амур», «Нефтехимик», «Сибирь», «Лада» и другие.

37-летний хоккеист является четырехкратным чемпионом Белоруссии (2009, 2010, 2011, 2020). В составе белорусской сборной он принимал участие в чемпионатах мира 2011, 2012 и 2014 годов.