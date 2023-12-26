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Сегодня, 16:34

Экс-игрок минского «Динамо» Степанов завершил игровую карьеру

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Андрей Степанов в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры игрока.

«Пришло время спокойно и без эмоций сказать — я завершил свою игровую карьеру. Большое спасибо всем за поддержку все годы моей карьеры! Отдельное спасибо всей моей семье, которые были со мной всегда и в разные времена. Своей супруге, которая прошла со мной все — от а до я! Без ее веры в меня и искренней любви и поддержки ничего бы и не было. И, конечно, всем тренерам, персоналу, докторам, болельщикам, которые были в моей хоккейной жизни», — написал спортсмен.

Степанов является воспитанником московских «Крыльев Советов». На протяжении карьеры он выступал за такие команды, как минское «Динамо», солигорский «Шахтер», российские «Амур», «Нефтехимик», «Сибирь», «Лада» и другие.

37-летний хоккеист является четырехкратным чемпионом Белоруссии (2009, 2010, 2011, 2020). В составе белорусской сборной он принимал участие в чемпионатах мира 2011, 2012 и 2014 годов.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 41 27 14 57
3 Сал. Юлаев 42 26 16 55
4 Лада 44 22 22 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Автомобилист 44 23 21 51
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 43 18 25 44
10 Нефтехимик 43 15 28 39
11 Адмирал 41 13 28 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 44 29 15 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 СКА 43 28 15 57
5 Торпедо 43 26 17 55
6 ЦСКА 43 22 21 48
7 Северсталь 42 19 23 45
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
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26.12 15:30
Сибирь – Авангард
 - : -
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Лада – Металлург Мг
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Северсталь – Трактор
 - : -
26.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Автомобилист
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Куньлунь РС – Локомотив
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