Видеотрансляция игры КХЛ «Лада» — «Металлург» в Кинопоиске начнется в 17.50 мск

26 декабря «Лада» дома в Тольятти встретится с магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Лада Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния КХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция встречи «Лада» — «Металлург» пройдет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Посмотреть игру также можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 17.50 мск.

«Лада» Олега Браташа занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 53 очками. «Металлург» тренера Андрея Разина с 59 баллами располагается на первой строчке на Востоке.

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