«Лада» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ
26 декабря «Лада» дома в Тольятти встретится с магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Лада Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния КХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».
Видеотрансляция встречи «Лада» — «Металлург» пройдет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Посмотреть игру также можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 17.50 мск.
«Лада» Олега Браташа занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 53 очками. «Металлург» тренера Андрея Разина с 59 баллами располагается на первой строчке на Востоке.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -