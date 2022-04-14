Экс главный тренер сборной России отметил социальную значимость серии СКА — ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от 7-го матча финала западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
«Сам матч уже все определяет. Думаю, борьба будет бескомпромиссной и мы увидим красивый хоккей от этих сильнейших коллективов. СКА и ЦСКА вполне могли играть в финале розыгрыша Кубка Гагарина, но, к сожалению, регламент нам этого не позволяет. Фаворита здесь выделить трудно. Две команды прошли эти 6 игр настолько ровно, что тяжело кого-то выделить сегодня. Конечно, у СКА будет преимущество своего поля и болельщика, но последняя игра будет определять слишком многое, вряд ли этот фактор сильно повлияет», — сказал Плющев «СЭ».
Также заслуженный тренер России рассказал, насколько эта серия важна для болельщиков.
«Хоккей вообще наш вид спорта. Я говорил однажды, что это геополитическая игра для нашей страны и нашего болельщика. Именно в этой игре проявляются все самые лучшие качества наших ребят: бойцовские навыки, терпение, способность держать удар, преодолевать трудности и играть через не могу. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, эта серия приобрела дополнительную социальную значимость. Хоккеисты всегда считались потенциальными бойцами и защитниками страны. А на них всегда смотрели как на людей, которые отстаивают интересы страны. Думаю, большинство хоккеистов это понимают. Мы в сложных ситуациях не опускаем руки, наоборот, подходим друг к другу плечом к плечу. Это сильный показатель», — добавил Плющев.
Матч состоится сегодня, 14 апреля, в Сакт-Петербурге в 19.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -