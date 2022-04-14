Экс главный тренер сборной России отметил социальную значимость серии СКА — ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от 7-го матча финала западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

«Сам матч уже все определяет. Думаю, борьба будет бескомпромиссной и мы увидим красивый хоккей от этих сильнейших коллективов. СКА и ЦСКА вполне могли играть в финале розыгрыша Кубка Гагарина, но, к сожалению, регламент нам этого не позволяет. Фаворита здесь выделить трудно. Две команды прошли эти 6 игр настолько ровно, что тяжело кого-то выделить сегодня. Конечно, у СКА будет преимущество своего поля и болельщика, но последняя игра будет определять слишком многое, вряд ли этот фактор сильно повлияет», — сказал Плющев «СЭ».

Также заслуженный тренер России рассказал, насколько эта серия важна для болельщиков.

«Хоккей вообще наш вид спорта. Я говорил однажды, что это геополитическая игра для нашей страны и нашего болельщика. Именно в этой игре проявляются все самые лучшие качества наших ребят: бойцовские навыки, терпение, способность держать удар, преодолевать трудности и играть через не могу. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, эта серия приобрела дополнительную социальную значимость. Хоккеисты всегда считались потенциальными бойцами и защитниками страны. А на них всегда смотрели как на людей, которые отстаивают интересы страны. Думаю, большинство хоккеистов это понимают. Мы в сложных ситуациях не опускаем руки, наоборот, подходим друг к другу плечом к плечу. Это сильный показатель», — добавил Плющев.

Матч состоится сегодня, 14 апреля, в Сакт-Петербурге в 19.00 по московскому времени.