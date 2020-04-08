«Эдмонтон» предлагает Слепышеву контракт

«Эдмонтон» предложил контракт Антону Слепышеву, который играл за эту команду с 2015 по 2018 годы. Сейчас 25-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента, сообщает официальный сайт НХЛ.

— Мы хотели бы его подписать, — сказал генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд во время видеоконференции, организованной клубом. — Я предложил ему контракт и периодически общаюсь с его агентом Дэном Мильштейном. Теперь жду, какое решение примет Антон.

«Эдмонтон» выбрал Слепышева в третьем раунде драфта 2013 года под 88-м номером. Последние два сезона хоккеист провел в КХЛ, где выступал за ЦСКА. Холланд летал в Россию после Рождества, чтобы посмотреть, как играет Слепышев, а также обсудить с ним и его агентом возможность возвращения форварда в НХЛ.

За три сезона в «Ойлерз» нападающий провел 102 матча, в которых набрал 23 (10+13) очка.