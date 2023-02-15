Джоуи Кин назвал причины поражения от московского «Динамо»
Защитник «Спартака» Джоуи Кин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Начали забивать лишь в третьем периоде, но нам нужно было играть в таком темпе на протяжении всего матча. Провели слишком много времени в меньшинстве, дав забить сопернику. Нужно играть все 60 минут, но мы, как вы сказали, провели лишь один хороший период. Только в таком случае можно добиться успеха. И еще нам нужно поработать над большинством. В четверг нам нужно сыграть весь матч так, как мы играли сегодня в третьем периоде», — цитирует «РБ Спорт» Кина.
«Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции — 82 очка. «Спартак» остался на 9-й строчке — 60 очков.
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