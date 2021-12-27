Джейсон Демерс оценил свой дебют в КХЛ в составе «Ак Барса»

Защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс ответил на вопросы журналистов о волевой победе над «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ и своем дебюте в составе казанской команды.

— Мы проявили стойкость сегодня — проигрывали 1:3, но отыгрались. Весь матч знали, что выиграем, и в целом играли очень сильно. Пара ошибок привела к голам, но большую часть матча работали правильно, шли к воротам, много бросали, и в концовке смогли забить важные голы.

— Как оцените свой дебют в КХЛ?

— Мне очень понравился матч — дебюта лучше и не придумаешь. В начале было непросто, двигался медленно, но тренеры сильно помогли, дав достаточно простую установку на игру. И парни в команде весь матч подсказывали, куда бежать, что делать. К концу игры мне было вполне комфортно, приятно играть в такой команде.

— В первом голе из-под вас залетела шайба в ворота. Не разобрались с игроками?

— Да, случился небольшой провал, но я, видимо, заблокировал обзор вратарю. Мы потом обсудили, что мне нужно было или блокировать шайбу или отойти, чтобы Тимур Билялов увидел шайбу. Так бывает в новой системе игры, я еще не полностью привык. Случился провал, и я решил сделать сэйв вместо того, чтобы дать вратарю его сделать.