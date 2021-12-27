«Металлург» подписал контракт с вратарем Иваном Налимовым
22:57
Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с 27-летним вратарем Иваном Налимовым. Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Ранее «Адмирал» расторг контракт с голкипером. В этом сезоне Иван Налимов провел за команду из Владивостока 10 матчей, в которых отразил 89,1 процента бросков, коэффициент надежности составил 3,5.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю