«Металлург» подписал контракт с вратарем Иваном Налимовым

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с 27-летним вратарем Иваном Налимовым. Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Ранее «Адмирал» расторг контракт с голкипером. В этом сезоне Иван Налимов провел за команду из Владивостока 10 матчей, в которых отразил 89,1 процента бросков, коэффициент надежности составил 3,5.