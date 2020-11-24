Две турфирмы требуют от «Амура» 83,5 миллиона рублей

Две туристические компании требуют взыскать с «Амура» в общей сложности 83,5 миллиона рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски от фирмы «Флай Конкорд» на 53,9 миллиона рублей и от фирмы «Конкорд-Трэвел» на 29,6 миллиона рублей. Однако к рассмотрению они пока не приняты. Основания исковых требований не раскрываются.

«Амур» в этом году уже судился с другой туристической компанией («Академсервис»). С клуба требовали 23,8 миллиона рублей. Но позже иск был отозван, а дело прекращено.

В августе по решению суда Хабаровского края с клуба списали неустойку в размере 318 тысяч рублей в пользу Хабаровской краевой типографии.